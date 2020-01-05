05.01.2020 (10:29)

В Дальневосточном ВОКУ состоялся юбилейный конкурс снежных фигур

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялся ежегодный конкурс снежных фигур. В зимнем творчестве соревновались курсантские роты различных факультетов, в том числе курсанты иностранных государств проходящие обучение в училище.

Периметр плаца украсили мультяшные сказочные герои в виде крыс связанных с военной тематикой. Символ наступившего года был изображен в образе военного Деда Мороза, короля зверей и учителя Сплинтера из популярного мультсериала про черепашек ниндзя.

Для победы в конкурсе требовалось не только изобразить красивую снежную фигуру, но и прочитать авторский стих или разыграть сценку на новогоднюю тему. По итогам конкурса победу одержала вторая рота курсантов.

Данный конкурс в ДВОКУ проводится уже 15 год. Каждый раз тематика снежных фигур разная но обязательно связана с военной тематикой и символом наступающего года.

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