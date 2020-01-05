Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2020 (10:29)

В Дальневосточном ВОКУ состоялся юбилейный конкурс снежных фигур

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялся ежегодный конкурс снежных фигур. В зимнем творчестве соревновались курсантские роты различных факультетов, в том числе курсанты иностранных государств проходящие обучение в училище.

Периметр плаца украсили мультяшные сказочные герои в виде крыс связанных с военной тематикой. Символ наступившего года был изображен в образе военного Деда Мороза, короля зверей и учителя Сплинтера из популярного мультсериала про черепашек ниндзя.

Для победы в конкурсе требовалось не только изобразить красивую снежную фигуру, но и прочитать авторский стих или разыграть сценку на новогоднюю тему.  По итогам конкурса победу одержала вторая рота курсантов.

Данный конкурс в ДВОКУ проводится уже 15 год. Каждый раз тематика снежных фигур разная но обязательно связана с военной тематикой и символом наступающего года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Приморском соединение ВВС и ПВО ВВО более 300 военнослужащих и членов их семей посетили Сафари-парк
В соединениях МТО ВВО в минувшем году проведено более 1 тысячи мероприятий боевой подготовки
Команда ДВОКУ заняла первое место в соревнованиях среди силовых структур и органов власти Амурской области по стрельбе из пистолета
В первые праздничные дни в соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ВВО проведено несколько сот культурно-досуговых мероприятий с военнослужащими и членами их семей

Метки:
Восточный военный округ , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false