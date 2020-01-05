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05.01.2020 (09:55)

Около 14 тысяч огневых задач выполнили артиллеристы ЮВО в 2019 году

В 2019 году в подразделениях ракетных войск и артиллерии Южного военного округа было проведено более 850 тактических учений, контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии, управлению ракетными ударами различного уровня, выполнено около 14 тыс. огневых задач с боевой стрельбой. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года интенсивность боевой подготовки РВиА ЮВО возросла на 30%.

В ходе боевых занятий применялись современные образцы вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», самоходные артиллерийские орудия «Нона», 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и др.

В отчетном периоде артиллеристы и ракетчики ЮВО израсходовали более 46 тыс. снарядов и мин и более 4,5 тыс. реактивных снарядов различного калибра.

Основные усилия подготовки ракетных войск и артиллерии военного округа в 2019 учебном году были направлены на подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии в составе разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств инструментальной артиллерийской и войсковой разведки в ходе ротных, батальонных, полковых и бригадных тактических учений.

По итогам года командованием ЮВО в лучшую сторону отмечены подразделения РВ и А 58 общевойсковой армии дислоцируемой на Северном Кавказе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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