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05.01.2020 (09:30)

Экипажи корвета «Алдар Цыденжапов» и корабля противоминной обороны «Яков Баляев» пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

Со второй декады января месяца 2020 года экипажи корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» и корабля противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» пройдут полный цикл комплексной подготовки в Объединенном учебном центре Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге.

Личный состав экипажей пройдет обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также, на базе Центра будут подготовлены корабельные боевые расчеты этих кораблей с использованием новейших тренажеров, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части и подготовки специалистов боевой части радиотехнического вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Учебный центр
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