05.01.2020 (09:00)

В новом году военнослужащим общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области предстоит интенсивная психологическая подготовка

Количество занятий по психологической подготовке для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области будет увеличено более чем в 1,5 раза. Войсковые психологи проведут занятия в целях успешного выполнения военнослужащими учебно-боевых задач в экстремальных условиях обстановки и формирования высокого уровня психологической устойчивости к воздействию стресс-факторов современного боя.

Занятия пройдут с использованием психологической полосы препятствий, протяженностью более 100 метров. На ней оборудованы участки проволочного заграждения, имитирующего передний край обороны противника, сымитированы непроходимые участки местности, разрушенный мост, участок горящего леса, а также отрезок пути, который необходимо преодолеть, перенося на себе раненных сослуживцев.

Создать дополнительную психологическую нагрузку на личный состав а также максимально приблизить обстановку к боевой позволит применение средств имитации: холостых патронов, взрывпакетов и дымовых шашек, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов.

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