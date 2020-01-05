05.01.2020 (08:55)

Экипажи истребителей ЦВО продолжают осваивать многофункциональные истребители Су-34

В рамках полетного дня на аэродроме в Челябинской области экипажи авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, прошедшие переучивание на самолеты нового поколения Су-34, впервые отработали программу учебно-тренировочных полетов.

В течении учебного дня задачи на выполнение взлета, посадки и полета по малому кругу отрабатывали молодые пилоты, а также опытные летчики Су-24, которые прошли переобучение на новые типы самолетов и сегодня впервые выполнили пилотирование многофункционального истребителя Су-34. В первом полете экипажи проверяли работу датчиков, устройств и прицельно-навигационного оборудования.

Переподготовка экипажей осуществлялась на базе Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава. За три месяца экипажи прошли теоретическую и практическую переподготовку на тренажерах, изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Базирующийся в Челябинской области авиационный полк в октябре 2019 года закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, увеличив боевой потенциал почти в 2 раза. На данный момент 90% летного состава полка закончили теоретическое переучивание и приступили к практической отработке навыков пилотирования.

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