05.01.2020 (08:40)

В Приморском соединение ВВС и ПВО ВВО более 300 военнослужащих и членов их семей посетили Сафари-парк

В рамках культурно-досуговых мероприятий, проводимых в соединении ВВС и ПВО Восточного военного округа в новогодние праздники, военнослужащие и члены их семей посетили Приморский Сафари-парк, расположенный в посёлке Шкотово.

Целью организованной командованием воинских частей соединения ВВС и ПВО культурной экскурсии стало приобщение военнослужащих к природе Приморского региона и сохранение редких видов животных данного ареала обитания.

В Сафари-парке военнослужащие и члены их семей смогли наблюдать за жизнью тигров и львов на специально оборудованном мосту, покормить животных с рук, погладить и сфотографироваться с оленями, ознакомиться с двадцати одним видом диких птиц, обитающих в вольерах, а также с десятью видами дальневосточных хищных зверей.

Особенный интерес вызвала жизнь дальневосточных леопардов, которую можно было увидеть с высоты 6 м на устроенном мосту.

Кроме того, военнослужащие и члены их семей смогли поучаствовать в различных новогодних конкурсах.

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