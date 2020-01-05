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05.01.2020 (08:00)

В 2020 году состав дальней авиации пополнят 6 модернизированных стратегических ракетоносцев

В 2020 году дальняя авиация пополнится 6-ю модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

«При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами», – сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. В состав дальней авиации вошли 5 модернизированных самолетов Ту-95МС. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня.

В течение года экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, при этом средний налёт на экипаж составил более 100 часов.

В 2019 году впервые был выполнен совместный полет на воздушное патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-95мс дальней авиации ВКС России и стратегическими бомбардировщиками Хун-6к военно-воздушных сил Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в рамках развития двухстороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между странами стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили  полеты с использованием аэродромов в ЮАР.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Перевооружение , ВКС
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