05.01.2020 (07:30)

Самую спортивную семью выбрали в соединении ПВО в Новосибирской области

«Мама, папа, я — спортивная семья!» — под таким девизом прошел спортивный семейный праздник, по случаю празднования Нового года у военнослужащих соединения ПВО Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области. Всего в празднике приняли участие более 500 человек.

Соревнования предполагали выполнение заданий, как всей семьей, так и каждым в отдельности. К примеру, мамам согласно плану эстафеты предстояло прыгать через скакалку на время, бежать с ракетой в руке, метать мячи в корзину, преодолеть полосу препятствий. Папы преодолели маршрут эстафеты на лыжах бежали, перекатывали баллон, сгибали и разгибали руки в упоре лежа. Дети стойко пробежали 30 метров, вели воздушный шар над головой, преодолели полосу препятствий, лабиринт, метали мяч в корзину.

Праздник спорта проходил по сценарию, нацеленному на активизацию физкультурной и спортивно-массовой работы среди военных семей, воспитание ценностей в семейных отношениях, формирование личностных качеств, таких как любовь, взаимовыручка, дружба и сплочённость, формирование здорового образа жизни.

Лучшие семьи стали обладателями призовых мест и номинантами различных премий, получили ценные подарки и грамоты.

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