05.01.2020 (07:00)

Танкисты ЦВО на Урале отработали выход из окружения в ходе учения

Военнослужащие танкового полка танковой дивизии ЦВО отработали выход из окружения и уничтожение групп преследования противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу практических действий экипажи танков Т-72Б, совершавшие скоростной марш, были блокированы и окружены бронегруппой противника.

Сориентировавшись в сложившейся обстановке, командованием было принято решение на проведение прорыва через наиболее уязвимые боевые порядки противника на колесной и слабо бронированной технике.

По устойчивым каналам закрытой связи танкисты организовали согласованные удары по условному противнику, разделившись на две группы. Уничтожая огневые средства противника огнем из 125 миллиметровых пушек, экипажи обеспечили поэтапный выход из окружения первой группы. Отход ранее прикрывавших подразделений был проведен при поддержке кочующих танков, ранее покинувших район окружения.

Проведенные мероприятия позволили танковым подразделениям отработать скоординированные действия без привлечения сил и средств усиления.

Кроме этого, поставленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помехи подавили систему связи «противника» и привели к потере управления его подразделениями.

Всего на учение было привлечено более 600 человек личного состава и около 100 единиц вооружения и военной техники.

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