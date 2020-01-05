05.01.2020 (06:30)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отразили атаку условных террористов

Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили атаку условных боевиков, в ходе учений, завершившихся сегодня в военном городке в Душанбе.

По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований попыталась проникнуть на российскую военную базу.

По сигналу тревоги к месту стрельбы выдвинулись подразделения противодействия терроризму в составе групп захвата, блокирования на БТР-82 и огневой поддержки.

Блокировав здания подходы к зданию и пути к отступлению, группа огневой поддержки беглым огнем из крупнокалиберного пулемета «Утес» зажала условных боевиком в здании. В это время группа захвата под прикрытием дымов выдвинулась к КПП, проникла в него и обезвредила условных боевиков.

Всего к учению привлекалось до 500 человек из состава мотострелковых и горных подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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