Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2020 (06:30)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отразили атаку условных террористов

Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили атаку условных боевиков, в ходе учений, завершившихся сегодня в военном городке в Душанбе.

По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований попыталась проникнуть на российскую военную базу.

По сигналу тревоги к месту стрельбы выдвинулись подразделения противодействия терроризму в составе групп захвата, блокирования на БТР-82 и огневой поддержки.

Блокировав здания подходы к зданию и пути к отступлению, группа огневой поддержки беглым огнем из крупнокалиберного пулемета «Утес» зажала условных боевиком в здании. В это время группа захвата под прикрытием дымов выдвинулась к КПП, проникла в него и обезвредила условных боевиков.

Всего к учению привлекалось до 500 человек из состава мотострелковых и горных подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Учения ШОС «Мирная миссия – 2020» впервые пройдут на территории Сибири
Новейший ПЗРК «Верба» поступит на вооружение ЦВО в Оренбургской области
Военнослужащие соединений МТО Западного военного округа отработали развертывание зимнего полевого лагеря в Воронежской области
Более 5 тысяч младших специалистов подготовили учебные центры ЦВО в 2019 году

Метки:
Учения , Антитеррор , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false