Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2020 (06:00)

Современная экипировка воина-десантника имеет эффективную противоосколочную и противопульную защиту

В Воздушно-десантных войсках продолжается оснащение парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений комплектами боевой экипировки военнослужащего «Ратник», который позволяет обеспечить эффективную защиту личного состава от поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов и мин, в том числе перспективных образцов вооружения вероятного противника, а также других повреждений при ведении общевойскового боя.

Также продолжается проведение опытно-конструкторских работ по совершенствованию боевой экипировки военнослужащего 3 поколения.

Кроме того, идет совершенствование средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов, а также стрелкового оружия и средств ближнего боя. Наряду с экипировкой, в комплект «Ратник» входят стрелковое оружие, оптические и электронно-оптические приборы, такие как автомат АК-12, ночные и тепловизионные приборы 1ПН140, 1ПН141, которые не уступают, а по некоторым характеристикам превосходят зарубежные аналоги.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Новейший ПЗРК «Верба» поступит на вооружение ЦВО в Оренбургской области
Реактивное соединение ЮВО полностью перевооружено на новейшую РСЗО «Торнадо-С»
В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приняты на снабжение новейшие буксирно-моторные катера
Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года

Метки:
Перевооружение , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false