05.01.2020 (06:00)

Современная экипировка воина-десантника имеет эффективную противоосколочную и противопульную защиту

В Воздушно-десантных войсках продолжается оснащение парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений комплектами боевой экипировки военнослужащего «Ратник», который позволяет обеспечить эффективную защиту личного состава от поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов и мин, в том числе перспективных образцов вооружения вероятного противника, а также других повреждений при ведении общевойскового боя.

Также продолжается проведение опытно-конструкторских работ по совершенствованию боевой экипировки военнослужащего 3 поколения.

Кроме того, идет совершенствование средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов, а также стрелкового оружия и средств ближнего боя. Наряду с экипировкой, в комплект «Ратник» входят стрелковое оружие, оптические и электронно-оптические приборы, такие как автомат АК-12, ночные и тепловизионные приборы 1ПН140, 1ПН141, которые не уступают, а по некоторым характеристикам превосходят зарубежные аналоги.

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