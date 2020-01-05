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05.01.2020 (05:30)

На Черноморском флоте моряки-спасатели отметили ежегодный праздник и подвели итоги прошедшего года

На Черноморском флоте военнослужащие управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) отметили свой профессиональный праздник.

В период новогодних праздников личный состав УПАСР ЧФ отмечает 99 годовщину со дня основания службы.

Моряки-спасатели получили поздравление от командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

По итогам прошедшего года лучшим спасательным буксирным судном стал «МБ-304». Лучшим начальником поисково-спасательного отряда был выбран капитан 3 ранга Андрей Кузнецов. Среди специалистов УПАСР ЧФ объявлены лучшими: водолаз - служащий Борис Кирияк; оператор по управлению телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом ТНПА «Тайгер»  - служащий Георгий Жметков.

В 2019 учебном году судами отрядов отработаны и сданы более 50 курсовых задач.

19 декабря 2019 года в состав отряда спасательных судов Черноморского флота было принято новое спасательное буксирное судно «СБ-742».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Военно-Морской Флот
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