05.01.2020 (05:00)

В Самарской области мотострелков проверили на стрессоустойчивость

В мотострелковой бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, с военнослужащими провели занятия по проверке на стрессоустойчивость.

В ходе практических действий, мотострелки прошли психологическую полосу, преодолели горящую стену, макет разрушенного моста, ров и заграждения из колючей проволоки. Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.

Военнослужащие продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.

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