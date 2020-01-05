05.01.2020 (05:00)
В Самарской области мотострелков проверили на стрессоустойчивость
В мотострелковой бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, с военнослужащими провели занятия по проверке на стрессоустойчивость.
В ходе практических действий, мотострелки прошли психологическую полосу, преодолели горящую стену, макет разрушенного моста, ров и заграждения из колючей проволоки. Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.
Военнослужащие продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.
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