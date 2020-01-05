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05.01.2020 (04:30)

Свыше 10 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в военно-спортивных эстафетах с элементами армейских игр

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) более 10 тыс. военнослужащих по призыву приняли участие в военно-спортивных эстафетах с элементами армейских игр.

Конкурсанты в составе подразделений состязались в силе, выносливости, скорости, демонстрировали навыки по военно-прикладным видам спорта. Также участники на время собирали и разбирали автомат Калашникова АК-74М, перетаскивали через препятствия ящики с боеприпасами, метали спортивный снаряд, а также надевали общевойсковой защитный комплект ОЗК.

Программа эстафет содержала основные нормативы одиночной подготовки военнослужащих, а также элементы командных соревнований, которые предстоит выполнять участникам конкурсов по полевой выучке экипажей, расчетов. Отдельные испытания были позаимствованы из Армейских международных игр.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Южный военный округ , Военно-прикладной спорт , АрМИ
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