05.01.2020 (04:00)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок

Во время занятий на общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие 4-й российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, отработали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.

Более 100 снайперов российской военной базы прошли спецкурс по скоростной стрельбе из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова.

Снайперские пары совершали скрытые переходы на десятки километров, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

В ходе занятий снайперы большое внимание уделяли маскировке. Так, после ликвидации заданных целей снайперы «исчезали» в лесу и траве. Подготовка была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице