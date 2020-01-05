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05.01.2020 (03:30)

Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 115-ю годовщину со дня образования

Сегодня на Корабельной набережной города Владивостока прошли памятные мероприятия, посвященные 115 - й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота.

Ветераны-подводники и представители командования Тихоокеанским флотом возложили венок и цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок.

Здесь же у памятника состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал Александр Конев.

Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905-м году был создан первый в России «отряд миноносцев», приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве № 1102.

Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 подводных лодок, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи Российской Федерации.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Подводные силы , Тихоокеанский флот
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