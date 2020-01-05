05.01.2020 (02:30)

Российский военный госпиталь в Тирасполе получил новое оборудование

Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) «450 ВГ» Министерства обороны Российской Федерации, расположенный на территории Приднестровья, получил новое оборудование.

В военный госпиталь поступило современное оборудование для более точной диагностики пациентов, благодаря которой, медицинская помощь выходит на качественно новый уровень.

В числе нового оборудования операционный стол с электроприводом и регулировкой высоты панели, стоматологическая установка, флюрограф с рентгенозащитной кабиной, аппарат ультразвукового исследования, а также стационарный рентгеновский диагностический комплекс, предназначенный для проведения рентгенографических исследований с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя и в латеропозиции, а также для проведения продольной линейной томографии.

Специалисты медицинского учреждения прошли обучение и готовы к работе с пациентами на новом оборудовании.

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