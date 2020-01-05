05.01.2020 (02:00)

Дежурные смены ПВО ЮВО в Абхазии в праздничные дни проводят тренировки по охране воздушного пространства

Дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе новогодних праздников проводят тренировки по охране воздушного пространства Республики.

Для поддержания постоянной боевой готовности специалисты ПВО ежедневно отрабатывают учебно-боевые задачи по управлению огнем зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит», «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

В ходе мероприятий боевые расчеты совершенствуют навыки по засечке, классификации, захвату, сопровождению и поражению воздушных целей условного противника.

Военнослужащие уже выполнили около 100 вводных по обнаружению и поражению самолетов, дронов и ракет условного противника. Средства воздушного нападения противника поражаются электронными пусками ракет.

Всего в организации охраны воздушного пространства Абхазии принимают участие более 500 военнослужащих в составе дежурных смен.

Военнослужащим, несущим службу в праздничные дни, будут предоставлены дополнительные выходные дни отдыха в будни.

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