05.01.2020 (01:30)
Военнослужащие ЮВО в Армении в 2020 году повысят интенсивность боевой подготовки
В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в 2020 году спланировано повышение интенсивности боевой подготовки за счет увеличения количества часов занятий по огневой подготовке на полигонах в среднем на 15%.
По итогам 2019 учебного года в соединении было проведено свыше 1 тыс. занятий и тактических учений с выполнением боевых стрельб из различного штатного вооружения и военной техники, орудий бронетранспортеров БТР, танков, реактивных систем залпового огня, 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц. Также проведено совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение.
В ходе лагерных сборов и полевых выходов в 2020 году запланировано провести на полигонах Камхуд, Алагяз, Памбак и Баграмян около 600 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений. На полевых занятиях будут принимать участие более 3,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. военной техники, с применением современных комплексов разведки, связи, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации
Для военнослужащих определены мероприятия интенсивной одиночной подготовки, слаживания взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов), проведение двусторонних ротных и батальонных тактических учений с выполнением боевых стрельб, в том числе с военнослужащими Минобороны Армении.