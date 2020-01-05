05.01.2020 (00:30)
Более тысячи военнослужащих Каспийской флотилии приняли участие в спортивном празднике
В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане и Астраханской области прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!».
В программу соревнований были включены спортивные семейные эстафеты, конкурсы на скорость, выносливость и силу, бег на короткие дистанции в новогодних костюмах и пр.
Спортивные праздники и соревнования по различным видам спорта проводятся во флотилии на регулярной основе. Это способствует приобщению детей к физкультуре и спорту, воспитывает сплоченность семьи.
В спортивных состязаниях на стадионах соединений и воинских частей флотилии приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и гражданского персонала, а также членов их семей.
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