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05.01.2020 (01:00)

В соединениях МТО ВВО в минувшем году проведено более 1 тысячи мероприятий боевой подготовки

В соединениях материально-технического обеспечения Восточном военном округе в минувшем году проведено более 1 тысячи мероприятий боевой подготовки, в том числе более 120 тактико-специальных учений и порядка 25 сборовых мероприятий.

Наиболее значимое мероприятие минувшего года это масштабное учение с участием воинских частей, соединений и организациями МТО ВВО, проведенное в августе минувшего года.

В частности, к мероприятию было привлечено около 8 тысяч военнослужащих,  более 2.5 тысяч единиц техники, в том числе около 40 летательных аппаратов.

В Забайкальском крае в ходе  учения состоялось развертывание пункта приема горючего и пункта выдачи ГСМ, а также практические действия подразделений МТО на аэродроме Домна  по подготовке вертолетов к вылету с массовой заправкой топливом и техническими жидкостями летательных аппаратов.

На межвидовом полигоне Цугол (Забайкальский край) военнослужащие подразделений МТО округа отработали действия по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе сосредоточения соединения МТО. Специалистами подвижной лаборатории  проведена  ветеринарная разведка местности, отбор проб воды, почвы, ветеринарно-санитарная экспертиза в полевых условиях.

На реке Амур в районе Хабаровска  военнослужащие железнодорожных войск ВВО  навели  железнодорожную паромную переправу.

В Приморском крае выполнено развертывание участка трубопровода протяженностью 90 км, эвакуация условно поврежденной техники, развертывание ремонтных подразделений.

На аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре подразделения МТО авиаполка  ВВО  отработали вопросы подачи электроэнергии, заправки топливом, подвески авиационных средств поражения на многоцелевые истребители.

В ходе динамического розыгрыша состоялась посадка воздушного судна, получившего условные повреждения планера, ликвидация условного возгорания самолета.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , МТО
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