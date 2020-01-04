04.01.2020 (17:30)

Учения ШОС «Мирная миссия – 2020» впервые пройдут на территории Сибири

Антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2020» впервые пройдут на полигоне «Юргинский» Кемеровской области.

В международных учениях, которые состоятся в августе, примут участие представители вооруженных сил 8 государств — России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС «Мирная миссия – 2020» будет носить масштабный характер. Во время учения военнослужащие отработают задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск государств-членов ШОС.

С 2002 года в рамках сотрудничества в сфере безопасности страны – члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Учения «Мирная миссия» являются самыми крупными из них и проводятся раз в два года.

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