04.01.2020 (17:00)

Новейший ПЗРК «Верба» поступит на вооружение ЦВО в Оренбургской области

Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, получит в 2020 году комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщил начальник войск противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа (ЦВО) полковник Владимир Кукушкин.

«В летнем периоде обучения этого года выполним мероприятия по перевооружению одной батареи мотострелкового соединения военного округа на современный образец переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Важным преимуществом нового комплекса является высокая вероятность поражения таких воздушных целей, как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты», - сказал Кукушкин.

Новейший ПЗРК «Верба» отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей.

В состав ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания «свой-чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно- тренировочные комплекты.

ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

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