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04.01.2020 (16:30)

Нижегородские разведчики ЗВО представят свое подразделение в 12 конкурсах «АрМИ-2020»

Отдельная разведывательная бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемая в Нижегородской области, примет участие в 12 отборочных конкурсах «Армейских международных игр – 2020».

Разведчики продемонстрируют свой профессионализм в конкурсах «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Армейский запас», «Полевая кухня», «Рембат», «Мастера бронетанковой техники», «Мастер – оружейник», «Военно-медицинская эстафета», «Военное ралли» и соревновании по тактической стрельбе. 

Всего в отборочных этапах от подразделения будут участвовать свыше 1 тыс. военнослужащих, а также порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По итогам 2019 года разведывательная бригада танковой армии ЗВО выполнила более 1,5 тыс. различных задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Уверенный прием , Безопасная среда , Инженерная формула , Полевая кухня , Рембат , Мастера автобронетанковой техники , Мастер-оружейник , Военно-медицинская эстафета , Военное ралли , Отличники войсковой разведки , Западный военный округ
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