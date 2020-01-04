04.01.2020 (16:00)
Новобранцы армейского корпуса Балтийского приведены к Военной присяге
В армейском корпусе Балтийского флота прошел ритуал принятия Военной присяги молодыми военнослужащими, прибывшими для прохождения военной службы по призыву.
Военнослужащие были призваны более чем из 20 областей и республик Российской Федерации.
В соединениях и воинских частях корпуса молодые военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
После приведения к Военной присяге молодые военнослужащие будут распределены в войсковые части армейского корпуса Балтийского флота с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.
Во всех войсковых частях объединения созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.
Всего в течении призывной компании в армейский корпус Балтийского флота прибыло более 3 000 новобранцев, что позволяет в полном объёме укомплектовать объединение.