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04.01.2020 (15:30)

Военнослужащие соединений МТО Западного военного округа отработали развертывание зимнего полевого лагеря в Воронежской области

С военнослужащими соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, состоялось показное занятие по развертыванию зимнего полевого лагеря.

Развернутый полевой лагерь позволяет разместить более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Помимо палаток для проживания личного состава, лагерь был оборудован парками для техники, пунктами боепитания, ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов, столовой и медицинским пунктом.

Особое внимание было уделено организации сохранения здоровья военнослужащих и профилактики простудных заболеваний в условиях низких температур.

В полевых занятиях было задействовано свыше 450 военнослужащих соединения МТО, 100 военных поваров и 20 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения , МТО , Западный военный округ
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