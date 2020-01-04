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04.01.2020 (15:05)

Команда ДВОКУ заняла первое место в соревнованиях среди силовых структур и органов власти Амурской области по стрельбе из пистолета

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из ручного стрелкового оружия, посвященных образованию органов безопасности Российской Федерации. Мероприятие состоялось в тире Амурского областного отделения «Динамо».

В состязаниях приняли участие руководители и заместители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Амурской области и местного самоуправления г. Благовещенска. Всего 22 команды. Команду ДВОКУ возглавлял начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов.

По условиям соревнований каждому участнику необходимо было сделать по 10 зачетных выстрелов в мишень, находящейся на удалении 25 метров.

Стрелки показали высокие результаты. Лучшую стрелковую подготовку  продемонстрировала команда ДВОКУ. В число призеров также вошли команды управлений МВД и ФСБ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военное образование , Восточный военный округ , Военно-прикладной спорт
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