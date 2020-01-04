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04.01.2020 (14:30)

В рядах российских военнослужащих в Приднестровье ожидаются новобранцы

В рядах Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) ожидается пополнение военнослужащих по контракту.

В 2020 году в ОГРВ ПРРМ планируется отобрать для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения более 100 граждан. В рамках отбора кандидаты выполнят тесты для оценки профессиональной психологической пригодности к военной службе, пройдут медицинское освидетельствование в военном госпитале г.Тирасполь, а также сдадут нормативы по физической подготовке.

При поступлении на военную службу с новобранцами в течение месяца будет проведен курс интенсивной общевойсковой подготовки, который включает в себя занятия по огневой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также другие предметы боевой подготовки.

По окончанию курса интенсивной общевойсковой подготовки состоится церемония приведения к военной присяге.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Западный военный округ
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