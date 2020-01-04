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04.01.2020 (14:10)

В Военно-историческом музее артиллерии открылась необычная выставка

2 января 2020 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась необычная выставка – «КРЫСАта спасет мир. Мышиное воинство в музее».

Рассчитанная на маленьких посетителей музея она знакомит с символом 2020 года. Как известно, согласно китайскому календарю наступающий год – это Год белой металлической крысы или мыши. Поэтому в музей высадился настоящий мышиный десант.

На выставке можно увидеть самые разнообразные фигурки мышей и разглядеть в них представителей разных родов войск – артиллерии, кавалерии, пехоты, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Есть даже мышь – боевой робот. Мыши-кашевары заботятся, чтобы мышиное воинство было вкусно и сытно накормлено, ведь, как известно «война войной, а обед по расписанию».

Свободное от службы время мыши проводят в «Доме офицеров», где для каждого найдется занятие по душе.  Мыши – большие патриоты родины, поэтому при «Доме офицеров» организована своя «комната боевой славы», где собраны реликвии былых времен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Музеи , Культура
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