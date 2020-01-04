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04.01.2020 (13:30)

В 2019 году в ЦВО на высший уровень физического подготовки сдали более 9 тыс. военнослужащих

В 2019 году более 9 тыс. военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) сдали физическую подготовку на высший квалификационный уровень, что превышает показатели прошлого года на 20 процентов.

Всего на квалификационный уровень – оценку «отлично» нормативы по физической подготовке выполнили около 15 тыс. военнослужащих ЦВО.

Выполнения высшего, первого и второго квалификационных уровней по физической подготовке подразумевает ежемесячная надбавку к денежному довольствию:
выполнившим второй квалификационный уровень физической подготовленности – 15 процентов;
выполнившим первый квалификационный уровень физической подготовленности – 30 процентов;
выполнившим высший квалификационный уровень физической подготовленности – 70 процентов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт , Центральный военный округ
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