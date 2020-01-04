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04.01.2020 (13:36)

Более 5 тысяч младших специалистов подготовили учебные центры ЦВО в 2019 году

В течение 2019 года более 5 тысяч военнослужащих прошли обучение в учебных частях Центрального военного округа на современные образцы вооружения и военной техники. Подготовка младших специалистов осуществлялась по 23 военно-учетным специальностям. Военнослужащие прошли обучение по новым, интенсифицированным методикам с использованием тренажеров и компьютерных обучающих программ.

Четверть из прошедших программное обучение – личный состав, проходящий службу по контракту. Подготовка сержантского состава на такие воинские должности, как командир отделения, командир боевой машины, танка, начальник расчёта и так далее, осуществлялась исключительно из числа военнослужащие контрактного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Центральный военный округ
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