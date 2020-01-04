04.01.2020 (12:30)

В 2019 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы ПРН

В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г. Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства в интересах информационного обеспечения решения задач сдерживания от нанесения ракетных ударов по Российской Федерации и повышения эффективности ответных действий Вооруженных Сил РФ.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы ПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж», созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности.

В настоящее время уже семь новых РЛС «Воронеж», развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях Краснодарского, Красноярского и Алтайского краях, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республики Коми.

В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность

и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.

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