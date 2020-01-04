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04.01.2020 (12:00)

Военными медиками Балтийского флота реализуется комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний

В связи с наступлением холодов в Калининградской области, а также прибытием в соединения и части Балтийского флота молодого пополнения на флоте проводится комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний среди личного состава флота.

100% военнослужащих, проходящих военную службу  по призыву, прошли вакцинацию от различных простудных вирусных заболеваний. Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для борьбы с гриппом и ОРВИ. Основные усилия сотрудников медицинских подразделений сосредоточены на выявлении больных ОРВИ на ранней стадии. В воинских частях ежедневно проводится двухразовая «термометрия» -  дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих, чтобы вовремя изолировать бойца, у которого обнаружена повышенная температура.

Ежедневный рацион питания солдат и матросов обогащен фруктами.

С прибывшим в соединения и воинские части флота молодым пополнением проведены занятия по профилактике переохлаждений и обморожений, мероприятия по витаминизации, организован профилактический прием военнослужащими современных противовирусных препаратов.

В лечебных заведениях имеется оборудование, тест-системы и препараты, позволяющие качественно организовать оперативную диагностику эпидемиологической обстановки в пунктах постоянной дислокации. Особое внимание уделяется поддержанию температурного режима в казарменных помещениях и необходимости регулярного проветривания и ежедневного кварцевания спальных помещений подразделений, где наблюдается повышенный уровень заболеваемости личного состава.

Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют флотским медикам максимально снижать риск простудных заболеваний личного состава.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Медицина , Балтийский флот
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