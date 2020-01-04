04.01.2020 (11:30)

Земля с мест захоронений воинов – красноармейцев в Таджикистане отправится в храм Вооружённых Сил России

В Гиссарском и Турсунзадинском районах Республики Таджикистан прошла акция «Дорога памяти». В рамках мероприятия земля с мест захоронений воинов – красноармейцев была передана представителям Посольства РФ в Таджикистане для доставки в главный храм Вооружённых Сил России. Мероприятия проходили на мемориальных комплексах, возведённых в память о красноармейцах, погибших в боях за Таджикистан.

В акции приняли участие чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, командование и ветераны 201 военной базы, «юнармейцы», представители Российского центра науки и культуры в Душанбе «Россотрудничество», ветераны воины-интернационалисты Таджикистана, представители политических партий республики, ученики школ и руководство администраций посёлков Каратог и Туда.

В ходе мероприятия прошёл митинг, на котором выступили чрезвычайный и полномочный Посол РФ в Таджикистане, командование 201 военной базы, ветераны, общественные деятели и руководство администраций населённых пунктов, в которых проходило мероприятие.

Выступающие отметили значение Великой Победы для народов всех бывших республик Советского Союза и важность сохранения памяти будущими поколениями о павших воинах. Также участники подчеркнули необходимость проведения совместных памятных мероприятий для единения народов России и Таджикистана с целью поддержания мира и стабильности.

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