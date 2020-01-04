04.01.2020 (11:05)
Более 10 военно-патриотических центров будет создано на территории Ленинградской области в 2020 году
Командование общевойсковой армии ЗВО приступило к разработке проектов и планов наполнения военно-патриотических центров вооружением и военной техникой.
Парки будут основаны в местах дислокации крупных мотострелковых, артиллерийских, танковых соединений и воинских частей противовоздушной обороны.
Выставочные центры планируется оснастить демилитаризированными историческими образцами как современной, так и раритетной военной техники. Кроме того, на территории парков будут сооружены сцена для выступления гостей военно-патриотических мероприятий, местами для отдыха и семейного досуга.
До конца 2020 года планируется открытие военно-патриотических центров в поселке Каменка, городе Луга и Ломоносов, Красносельском и Всеволожском районах Ленинградской области.
Парки наполнят такими образцами военной техники, как легендарные танки Т-34, Т-72 и Т-80, ракетными комплексами стратегического назначения «Тополь - М», зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и «Бук-М2», реактивными системами залпового огня «Град», самоходными артиллерийскими установками «Акация» и «Гвоздика».
В отдельных павильонах парков планируется создание статического показа охолощенного стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современности.