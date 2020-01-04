Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2020 (10:30)

Более 4 тыс. прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году

На территории Московской и Нижегородской областей в 2020 году будет выполнено более 4 тыс. прыжков с парашютом военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланировано в ночное время суток, к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «Отлично».

Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году выполнят более 10 тыс. специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В 2020 году в гвардейской танковой армии ЗВО будет проведено свыше 2 тыс. боевых стрельб
В Ленинградскую армию ВВС и ПВО Западного военного округа поступит зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»
Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2020 году проведут 6 поисковых экспедиций
Военнослужащие Преображенского полка ЗВО представят Россию в Европе в 2020 году

Метки:
Боевая подготовка , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false