04.01.2020 (10:30)
Более 4 тыс. прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году
На территории Московской и Нижегородской областей в 2020 году будет выполнено более 4 тыс. прыжков с парашютом военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланировано в ночное время суток, к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «Отлично».
Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году выполнят более 10 тыс. специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях.
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