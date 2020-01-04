04.01.2020 (10:30)

Более 4 тыс. прыжков с парашютом будет совершено военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году

На территории Московской и Нижегородской областей в 2020 году будет выполнено более 4 тыс. прыжков с парашютом военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 с высоты от 800 до 1500 метров с использованием парашютных систем Д-6 и Д-10. Часть тренировок по десантированию запланировано в ночное время суток, к этим занятиям допустят только тех, кто выполнит дневные прыжки на оценку «Отлично».

Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году выполнят более 10 тыс. специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях.

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