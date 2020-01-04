04.01.2020 (10:00)

В 2020 году Северный флот очистит от мусора остров Кильдин

Военнослужащие экологического взвода Северного флота в 2020 году займутся очисткой острова Кильдин, который находится в Баренцевом море рядом с Кольским заливом, от металлолома и другого мусора. В советские годы на острове дислоцировались воинские части и даже действовал аэродром.

Остров Кильдин имеет уникальную экологическую систему. Некоторые виды флоры и фауны встречаются только в этом месте.

Мероприятия по экологической очистке острова уже неоднократно проводились силами военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил и частей материально-технического обеспечения Северного флота. На отдельных этапах к работам были привлечены юнармейцы.

Плановой экологической очисткой арктических территорий Северный флот занялся в 2015 года. За пять лет сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3,5 тысяч тонн металлолома. В прошлом году на острове Котельном архипелага Новосибирские острова было собрано, уложено и вывезено на материк 360 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора в Арктике – это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в 3-4 раза.

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