04.01.2020 (09:30)

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приняты на снабжение новейшие буксирно-моторные катера

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приняты на снабжение новейшие буксирно-моторные катера БМК-МТ и БМК-МО, предназначенные для моторизации понтонных парков ПМП-М, ПП-91 и ПП-2005.

Основными преимуществами данных буксирно-моторных катеров по сравнению с серийными катерами БМК-460 и БМК-225 являются: увеличенная тяга на швартовах на переднем и на заднем ходу, повышенная скорость движения на плаву 21,5 км/ч, наличие универсального счального устройства, позволяющего моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с и более удобное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту за счет применения двух однорядных дизельных двигателей, а также низкая шумность работы.

Буксирно-моторные катера поставлены для обеспечения в понтонно-мостовую бригаду центрального подчинения и отдельные инженерные бригады военных округов.

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