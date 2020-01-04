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04.01.2020 (09:00)

Практика кругосветных походов отрядов боевых кораблей Военно-Морского Флота России будет продолжена

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, «анализ осуществленного в 2019 году, впервые в новейшей истории Военно-Морского Флота, кругосветного похода отряда боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» показал исключительную эффективность по всем параметрам, доказал надежность кораблей и судов, поступающих в состав ВМФ, правильность направлений подготовки экипажей. Поход позволил нам еще более сконцентрировать приоритеты в сфере практической подготовки специалистов ВМФ.

Безусловно, что такие походы будут продолжены наряду с регулярными экспедициями гидрографических и океанографических и учебных судов ВМФ.

В настоящее время продолжается штурманский поход учебного корабля «Перекоп». Курсанты военно-морских учебных заведений успешно прошли Северным Морским путем без ледокольного сопровождения, получив при этом значительный опыт плавания в арктических широтах. Начата кругосветная океанографическая экспедиция ВМФ, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. В ней принимают участие океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое судно «Янтарь».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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