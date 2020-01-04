04.01.2020 (09:48)

Реактивное соединение ЮВО полностью перевооружено на новейшую РСЗО «Торнадо-С»

Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Астраханской области, на 100% перевооружено на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». В апреле 2019 г. в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр расчеты новейших РСЗО «Торнадо-С» ЮВО провели успешные первые боевые пуски.

В тактическом учении принимали участие более 1 тыс. человек и было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С». По итогам 2019 учебного года одному из подразделений соединения присвоено почётное звание «ударное». Реактивное соединение ракетных войск и артиллерии ЮВО сформировано в конце 2018 года.

Особенностью РСЗО «Торнадо-С» является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличило точность стрельбы и сократило время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Всего в истекшем году в войска ЮВО поступило более 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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