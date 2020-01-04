04.01.2020 (09:40)

Войска ЮВО в 2019 году пополнили более 14 тыс. военнослужащих по контракту

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания», где освоили тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовки, военную топографию на базе учебных центров округа.

В настоящее время в военном округе около 100 соединений и воинских частей комплектуются исключительно военнослужащими по контракту.

В перспективе число подразделений, полностью укомплектованных военнослужащими по контракту, вырастет. В приоритетном порядке контрактниками пополняются подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы и др.

Всего в текущем году в пункты отбора граждан на военную службу по контракту в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Астрахань, Симферополь и Севастополь было подано около 9 тыс. заявлений, однако не все кандидаты смогли пройти конкурс по профессиональным, морально-деловым, психологическим качествам, состоянию здоровья или физической подготовленности.

На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках округа – разведчики, специалисты связи, водители категории Д и Е, механики-водители, специалисты ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ.

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