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04.01.2020 (09:35)

250 научных докладов подготовила Академии Генштаба в 2019 году

Более 250 научных докладов подготовили эксперты Военной академии Генерального штаба в 2019 году. Это более чем на 60 процентов превышает аналогичный показатель предыдущего года. Научно-педагогические работники главного военного вуза России приняли участие в работе более 100 конференций, 16 семинаров и 27 «круглых столов» по профильной проблематике.

Также в завершившемся году научно-педагогическими работниками и соискателями академии защищены восемь диссертаций, из которых две докторские и шесть кандидатских.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров академия награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью орденами и медалями зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука , Военная академия
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