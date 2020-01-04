04.01.2020 (09:01)

Военные полицейские в Свердловской области поздравили с Новым годом семьи своих коллег, находящихся в командировках в САР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Поздравили с Новым Годом семей военнослужащих, находящихся в командировках в САР

Военнослужащие в новогодних костюмах навестили жен и детей сослуживцев. Они приехали к домам коллег на служебном УАЗ «Патриот» и вручили им подарки.

В ходе праздничного визита начальник регионального управления военной полиции ЦВО подполковник юстиции Константин Смирнов передал семьям подарки и письма от своих подчиненных, написанных им из служебной командировки.

Дети военных полицейских нарисовали открытки и попросили Деда Мороза передать их своим отцам.

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