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04.01.2020 (09:01)

Военные полицейские в Свердловской области поздравили с Новым годом семьи своих коллег, находящихся в командировках в САР

Фото Видео

Военнослужащие в новогодних костюмах навестили жен и детей сослуживцев. Они приехали к домам коллег на служебном УАЗ «Патриот» и вручили им подарки.

В ходе праздничного визита начальник регионального управления военной полиции ЦВО подполковник юстиции Константин Смирнов передал семьям подарки и письма от своих подчиненных, написанных им из служебной командировки.

Дети военных полицейских нарисовали открытки и попросили Деда Мороза передать их своим отцам.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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