04.01.2020 (07:38)

В первые праздничные дни в соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ВВО проведено несколько сот культурно-досуговых мероприятий с военнослужащими и членами их семей

Участие в мероприятиях приняло несколько тысяч военнослужащих по призыву и контракту.

Справочно: мероприятия военно-политической работы имеют разностороннюю направленность: от просмотра патриотических художественных фильмов до культурных походов в музеи и театры, а также включают спортивно-массовую работу, направленную на профилактику здорового образа жизни.

Широкий охват военнослужащих позволяет решать задачи не только по сплочению многонациональных воинских коллективов, но и с большей силой сплачивает их семьи, что благоприятно отражается на выполнении служебных задач, стоящих перед всеми категориями личного состава армии ВВС и ПВО округа.

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