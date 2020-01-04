04.01.2020 (07:34)

В армии ВВС и ПВО ВВО прошли спортивные соревнования по игровым видам спорта, приуроченные празднованию Нового года

В соединениях и авиачастях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся спортивный праздник для военнослужащих и членов их семей. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, хоккее, настольном теннисе, а семьи пробовали свои силы в эстафетах.

Возможность проявить себя была в перетягивании каната и стрельбе из пневматического оружия. Все победители были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

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