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04.01.2020 (07:34)

В армии ВВС и ПВО ВВО прошли спортивные соревнования по игровым видам спорта, приуроченные празднованию Нового года

В соединениях и авиачастях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся спортивный праздник для военнослужащих и членов их семей. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, хоккее, настольном теннисе, а семьи пробовали свои силы в эстафетах.

Возможность проявить себя была в перетягивании каната и стрельбе из пневматического оружия. Все победители были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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