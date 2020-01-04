04.01.2020 (01:35)

Два полка ЦВО в 2020 получат на вооружение системы С-400

В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях. Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На данный момент на вооружении полков находятся системы С-300.

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