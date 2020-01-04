Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2020 (01:35)

Два полка ЦВО в 2020 получат на вооружение системы С-400

В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях. Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На данный момент на вооружении полков находятся системы С-300.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отразили атаку условных террористов
Командующий войсками ЦВО генерал-полковник А. Лапин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение в 354 военном госпитале в Екатеринбурге
Кадеты поздравили пожилых постояльцев пансионата «Марсово поле» С Новым годом
Дед Мороз и Снегурочка поздравили российских военных с наступающим Новым годом в Таджикистане

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false