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03.01.2020 (18:29)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отразили атаку условных террористов

По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований попыталась проникнуть на российскую военную базу. В ходе тактического эпизода бандгруппа открыла огонь по военнослужащим на контрольно-пропускном пункте базы, и, прорвавшись туда, захватила, оружие и находящиеся в здание КПП документы.

По сигналу тревоги к месту стрельбы выдвинулись подразделения противодействия терроризму в составе групп захвата, блокирования на БТР-82 и огневой поддержки на автомобилях «Урал» с установленными в кузове пулеметами «Утес».

Блокировав подходы к зданию и пути к отступлению, группа огневой поддержки беглым огнем из крупнокалиберного пулемета «Утес» зажала условных боевиком в здании. В это время группа захвата под прикрытием дымов выдвинулась к КПП, проникла в него и обезвредила условных боевиков.

В ходе отработки практических действий были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие, экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Всего к учению привлекалось до 500 человек из состава мотострелковых и горных подразделений. Действия условных террористов отыгрывались военнослужащим разведывательного батальона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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