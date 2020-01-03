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03.01.2020 (05:02)

Экипажи вертолётов палубной авиации Черноморского флота отработали ночные и дневные полёты со взлётом и посадкой на палубу корабля

Фото Видео

В акватории Чёрного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович».

В соответствии с полётным заданием вертолётчики Морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем «Адмирала Григорович» отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток.

Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.

В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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