04.01.2020 (07:30)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии соревнуются в рыбной ловле
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа приступили к соревнованиям по рыбной ловле в акватории Черного моря нга побережье Абхазии.
Лучший рыбак определится по наибольшему весу пойманной рыбы. Трое победителей будут поощрены ценными подарками.
Состязание проводится в рамках плана культурно-досуговых мероприятий новогодних праздников.
По правилам соревнований на рыбную ловлю отведено 4 часа. Каждому участнику разрешается использовать не более двух удочек. Ловля рыбы осуществляется в основном на вареную креветку или вареную куриную грудку.
После соревнования рыбаки приготовят уху на костре по собственным рецептам.
Новости по теме:
Летчики морской авиации Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30 СМ и Су-24М
В ЮВО приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе
Метки: