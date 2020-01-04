04.01.2020 (07:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии соревнуются в рыбной ловле

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа приступили к соревнованиям по рыбной ловле в акватории Черного моря нга побережье Абхазии.

Лучший рыбак определится по наибольшему весу пойманной рыбы. Трое победителей будут поощрены ценными подарками.

Состязание проводится в рамках плана культурно-досуговых мероприятий новогодних праздников.

По правилам соревнований на рыбную ловлю отведено 4 часа. Каждому участнику разрешается использовать не более двух удочек. Ловля рыбы осуществляется в основном на вареную креветку или вареную куриную грудку.

После соревнования рыбаки приготовят уху на костре по собственным рецептам.

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