04.01.2020 (07:00)

Связисты ЮВО провели обмен данными с военными объектами за границей

Более 1 тыс. связистов проверили устойчивость и непрерывность связи между пунктами управления округа, общевойсковых объединений, а также военных объектов, дислоцированных в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Расчеты отработали передачу сигналов управления по защищенным каналам, перекрыв временные нормативы выхода на связь почти на 20 процентов.

Военнослужащие также совершенствовали навыки по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

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